Ngày 11/3, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CA

Cảnh sát áp giải các đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 2/3, lực lượng chức năng kiểm tra một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Tại đây, cảnh sát phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) đang vận chuyển hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu tinh vi trong xe.

Căn cứ lời khai của Thịnh, cơ quan điều tra đã nhanh chóng mở rộng địa bàn, truy xét và bắt giữ thêm các đối tượng chủ chốt gồm Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng, Nguyễn Phước Thịnh cùng hàng chục đối tượng khác trong đường dây.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động rất chặt chẽ. Các đối tượng lấy ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia mang về cất giấu tại các xã thuộc tỉnh Tây Ninh (giáp ranh TPHCM). Sau đó, chúng chia nhỏ "hàng" trước khi giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Võ Minh Thịnh được xác định là đối tượng điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy. Các đối tượng Tân, Hùng và Nguyễn Phước Thịnh đóng vai trò trợ thủ đắc lực trong việc cất giấu, đóng gói và vận chuyển đến các tỉnh.

Tang vật ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Đến nay, Công an TPHCM đã bắt giữ và mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi như: mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật bị công an thu giữ bao gồm: hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói "nước vui".

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.