Liên quan đến vụ việc đường dây lừa đảo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trái phép cho hơn 80.000 người, thu gần 200 tỷ đồng vừa bị triệt phá bởi Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cơ quan công an cho biết, đường dây này đã đánh trúng vào nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ ngày càng gia tăng trong học tập, tuyển dụng và thi tuyển.

Trong đó, cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây được xác định là Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, còn gọi là Đỗ Mạnh Dũng, trú tại Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS).

Đối tượng Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: CAND

Theo đó, qua công tác trinh sát, lực lượng an ninh phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi nền tảng học và đào tạo tiếng Anh trực tuyến thành tổ chức có tên “Học viện Bright online LLC”, quảng bá có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Mặc dù tổ chức này chưa được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tuyển sinh, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh tại Việt Nam, nhưng Mạnh cùng các đối tượng liên quan vẫn ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm “hợp thức hóa” hoạt động tuyển sinh, ôn thi và cấp chứng chỉ để đối phó cơ quan chức năng. Đồng thời, Mạnh cũng chỉ đạo nhân viên đặt làm giả tại Việt Nam toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright Online LLC.

Để thu hút người tham gia, đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý của chứng chỉ, giới thiệu chứng chỉ có giá trị tương đương Khung tham chiếu chung châu Âu và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin tưởng vào thông tin quảng bá, nhiều người đã đăng ký tham gia các kỳ thi trực tuyến do nhóm đối tượng tổ chức. Trong đó, mỗi thí sinh phải đóng từ 2-18 triệu đồng tùy cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Theo cơ quan công an, đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức khoảng 125 kỳ thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: CAND

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996, trú TP Hà Nội, nhân viên IEMS); Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, hiện ở tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Mọi thông tin liên hệ điều tra viên Nguyễn Ngọc Hải, số điện thoại: 0967774686.