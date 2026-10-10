Công an TPHCM khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan hành vi chỉnh sửa số liệu quan trắc môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Các đối tượng bị cáo buộc biến thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn thành “đạt chuẩn”.

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Ngày 10/10, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố triệt phá đường dây vi phạm trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Theo đó, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 đơn vị kinh doanh, trung tâm kiểm nghiệm trên địa bàn, gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Công an TPHCM họp án. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 4 ổ cứng, 3 USB, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Cơ quan điều tra cũng triệu tập 158 người liên quan, làm việc với nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, chỉnh sửa thông số môi trường vượt quy chuẩn thành “đạt quy chuẩn” hoặc hạ thấp chỉ số so với thực tế.

Theo cơ quan công an, hoạt động phạm tội có sự móc nối, phân công chặt chẽ. Khi biết bị điều tra, các đối tượng tìm cách tiêu hủy, thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phục hồi, củng cố chứng cứ phục vụ xử lý vụ án.

Lực lượng công an khám xét các công ty. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trong số này có lãnh đạo, nhân viên của 5 đơn vị nêu trên và một số lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chi phí.

Theo đánh giá của cơ quan công an, việc làm sai lệch kết quả quan trắc không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực của hoạt động kiểm nghiệm mà còn che giấu tình trạng ô nhiễm thực tế, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với các bị can. Ảnh: CA

Công an TPHCM khuyến cáo các đơn vị quan trắc không can thiệp, làm sai lệch số liệu vì lợi nhuận hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cần chấp hành pháp luật; người dân, tổ chức khi phát hiện vi phạm cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.