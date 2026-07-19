Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", liên quan đường dây thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với quy mô lớn.

Các bị can gồm: Mai Văn Quang (53 tuổi, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Hà Văn Nghĩa (48 tuổi, trú xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Ngọc Hiền (62 tuổi, còn gọi Hoa Châu) và Hoàng Thị Mộng Truyền (54 tuổi, còn gọi Nương), cùng trú tỉnh Quảng Trị, là chủ các lò mổ; Trương Văn Quốc (53 tuổi) và Trần Ngọc Bắc (55 tuổi), là tài xế làm thuê.

Công an tỉnh Quảng Trị đã mật phục để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn bị bệnh của các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhóm đối tượng thu mua lợn có dấu hiệu mắc dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa vào Quảng Trị để giết mổ, tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 19/5, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang chuyển lợn từ xe tải chuyên dụng sang xe tải nhỏ tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP Đông Hà cũ và khu công nghiệp Quán Ngang.

Kiểm tra các phương tiện, công an phát hiện 172 con lợn với tổng trọng lượng gần 10 tấn (9.968kg), trong đó có 2 con đã chết. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Kết quả xét nghiệm xác định 18 con lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 2-5/2026, đường dây này đã thu mua lợn có biểu hiện mắc bệnh tại các tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Hưng Yên...) với giá rẻ, sau đó vận chuyển vào Quảng Trị, giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, tổng lượng lợn mắc dịch tả lợn châu Phi mà các đối tượng đã tiêu thụ lên tới hơn 250 tấn. Những con lợn được thu mua đều có biểu hiện xuất huyết dưới da, mắt đỏ, gầy yếu nhưng vẫn bị giết mổ để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giam Mai Văn Quang, Trần Thị Ngọc Hiền và Hoàng Thị Mộng Truyền; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can còn lại để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.