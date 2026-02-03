Ngày 3/2, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mai (SN 1995). Đối tượng trú tại phường Vũng Áng bị điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Mai đến nhà em gái là Nguyễn Thị Th. (SN 1998, trú phường Vũng Áng) vào khoảng 12h30 ngày 9/1.

Lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Mai đã mở tủ quần áo và lấy trộm 330 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án ngay sau khi xác định Mai là thủ phạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.