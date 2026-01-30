Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Nhóm này gồm: Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Bá Dững (19 tuổi), Nguyễn Lệ Nguyên (26 tuổi), Lê Hoàng Giang (23 tuổi) và Trần Thanh Sang (26 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Ba nghi phạm Giang (ảnh trên), Trường (áo xanh) và Sang. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 2/12/2025, một quầy thuốc tây tại xã Hậu Mỹ (Đồng Tháp) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi tài sản trị giá khoảng 670 triệu đồng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng công an địa phương vào cuộc điều tra.

Đến ngày 21/1/2026, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 5 nghi can nêu trên.

Hai nghi phạm Nguyên (bên trái) và Dững. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tại Đồng Tháp và 5 vụ khác tại Vĩnh Long, An Giang và TP Cần Thơ. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là nhóm tội phạm có thủ đoạn tinh vi, manh động, hoạt động liên tỉnh gây bức xúc dư luận.