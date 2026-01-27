Công an phường Sài Gòn đang củng cố hồ sơ xử lý N.C.P. (SN 1978, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Đơn vị này cũng đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, Ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn trình báo cơ quan công an về việc mất tích một cá thể Thiên Nga trắng vào sáng 26/1. Tại hiện trường khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng phát hiện kẻ gian đã để lại một chiếc kềm cắt sắt.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và dữ liệu từ bãi giữ xe để khoanh vùng nghi phạm. Lực lượng chức năng xác định N.C.P. là thủ phạm và tổ chức truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan điều tra, P. khai nhận hành vi đột nhập vào Thảo Cầm Viên để trộm thiên nga. Đối tượng sau đó đã mang con vật bán cho một người tại TP Cần Thơ để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng công an giải cứu Thiên Nga trắng. Ảnh: CA

Một tổ công tác đã di chuyển xuống Cần Thơ ngay trong đêm để truy tìm tang vật. Lực lượng chức năng tìm thấy và giải cứu thành công cá thể Thiên Nga vào khoảng 5h30 sáng hôm sau.

Con vật được đưa về TPHCM dưới sự giám sát của các bác sĩ thú y và cán bộ chiến sĩ. Cá thể Thiên Nga đã được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định và không gặp chấn thương.