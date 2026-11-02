Sau khi xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác, nhóm đối tượng ở xã Vật Lại (Hà Nội) tiếp tục ném gạch đá, lao vào hành hung một nam thanh niên đi đường, khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/11, Công an xã Vật Lại (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, tối 11/10, một nhóm thanh niên ở xã Vật Lại di chuyển đến khu vực Cầu Bã thì xảy ra xô xát với một nhóm khác. Hai bên ném chai bia, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau khi kết thúc cuộc ẩu đả, nhóm thanh niên ở xã Vật Lại quay về khu vực nhà văn hóa thôn Yên Kỳ. Tại đây, các đối tượng phát hiện anh N.V.H. (SN 2007, trú tại xã Bất Bạt) điều khiển xe máy, chở chị C.N.H.T. (SN 2008, trú tại xã Vật Lại) đi qua.

Chưa rõ xuất phát từ mâu thuẫn gì, nhóm thanh niên đã ném gạch đá về phía hai người, sau đó lao vào hành hung. Bị tấn công bất ngờ, anh H. ngã xuống đường, bị thương và phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vật Lại đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 4 bị can liên quan 2 vụ trộm cắp xe máy

Cũng trong ngày 2/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” liên quan đến 2 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn xã Phú Nghĩa.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/10, trên địa bàn xã Phú Nghĩa liên tiếp xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy tại khu vực Quốc lộ 6, thuộc thôn Nghĩa Hảo và thôn Phú Khê.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Quá trình điều tra, lực lượng công an triệu tập 5 người liên quan, gồm: D.V.T. (SN 2010), H.C.T.P. (SN 2008), G.V.Đ. (SN 2009, cùng trú tỉnh Tuyên Quang); V.S.C. (SN 2008, trú tỉnh Lào Cai) và L.V.V. (SN 2009, trú tỉnh Sơn La, thường gọi là Khánh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng thu giữ 2 xe máy là tang vật của các vụ trộm.

Theo xác định ban đầu, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt trong hai vụ trộm gần 40 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.