Ngày 13/6, nguồn tin của PV VietNamNet, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Khánh Thành – nguyên Phó bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Theo quyết định trên, ông Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh: Cổng thông tin xã Bích Hào

Trước đó, vào giữa tháng 4, ông Thành có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào với lý do sức khoẻ. HĐND xã sau đó tổ chức kỳ họp, thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Ông Thành từng có nhiều năm công tác tại địa phương và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở xã Thanh Xuân cũ. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào, ông Thành là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.