Ngày 12/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Lia (SN 1993, trú xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Giàng A Lia tại cơ quan công an. Ảnh: XĐ

​Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giàng A Lia quen biết cháu S.T.T. (SN 2012, trú xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên) qua mạng xã hội Facebook. Đối tượng và cháu T. thường xuyên liên lạc và gặp gỡ nhau sau một thời gian trò chuyện.

​Từ ngày 15/8/2025 đến cuối tháng 11/2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

​Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Giàng A Lia đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt diễn biến tâm lý và các mối quan hệ của con em.

Gia đình cần hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, đồng thời trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng tránh xâm hại và tự bảo vệ bản thân.