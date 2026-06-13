Chiều 13/6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả.

Liên quan vụ án, vợ của Thiệt là Trần Thị Triệu (33 tuổi) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với vợ chồng Thiệt và Triệu.

Theo điều tra, sau thời gian theo dõi, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hành chính xe bán tải BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (31 tuổi, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển khi đến địa bàn xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều loại phân bón không hóa đơn, chứng từ. Tang vật ban đầu gồm 240kg phân bón hỗn hợp, 400kg phân bón hữu cơ và 20 lít phân bón lá.

Làm việc với công an, Vũ khai số hàng trị giá khoảng 40 triệu đồng do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (thứ ba từ trái sang), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khám xét khẩn cấp hộ kinh doanh Trần Thị Triệu và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Qua xác minh, Nguyễn Văn Thiệt được xác định là chủ sở hữu thực tế, còn Trần Thị Triệu đứng tên điều hành doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ tại nhiều cơ sở kinh doanh ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp tổng cộng 4.598kg phân bón, 1.335 lít phân bón các loại cùng nhiều hồ sơ, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc và phương tiện phục vụ sản xuất. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệt và Trần Thị Triệu còn đứng tên thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón tại tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Qua tra cứu, các doanh nghiệp liên quan chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo quy định.

Loại phân bón giả cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng ra thành lập nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh để sản xuất, buôn bán phân bón. Dù để vợ đứng tên giám đốc tại một số công ty, Thiệt khai bản thân là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất, điều hành toàn bộ hoạt động.

Hai người liên quan gồm Nguyễn Văn Dững và Trần Phương Vũ khai nhận ngoài công việc tài xế còn tham gia đóng gói, sản xuất phân bón theo chỉ đạo của Thiệt.

Trong khi đó, Trần Thị Triệu cho rằng không tham gia hoạt động sản xuất mà chủ yếu thực hiện livestream bán hàng trên nền tảng TikTok.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.