Ngày 13/6, Viện KSND khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Minh Tài (44 tuổi, ngụ xã Long Hưng) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Tài. Ảnh: VKSCC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h45 ngày 28/5, thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ T. và bà Phan Thúy Q. thư ký tòa án, thuộc TAND khu vực 3 cùng đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) và trưởng ấp đến nhà bà Phan Thị Xuông (74 tuổi, xã Long Hưng) để thực hiện việc xem xét, thẩm định tài sản trong một vụ án dân sự.

Vụ án có nguyên đơn là HDBank, bị đơn là ông P.T.C và H.T.D (cùng 50 tuổi, ngụ xã Long Hưng). Bà Xuông là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cơ quan điều tra, dù không phải liên quan đến vụ án nhưng khi biết đoàn công tác đến thẩm định tài sản, Phan Minh Tài (con ruột bà Xuông) đã có lời lẽ đe dọa, yêu cầu các thành viên trong đoàn vào nhà. Lo ngại trước thái độ hung hăng của Tài, đoàn công tác quyết định rời đi.

Tuy nhiên, Tài cầm dao đuổi theo thẩm phán T. và thư ký Q., đe dọa chém và ép cả hai quay lại sân nhà. Sau đó, gã khóa cổng, không cho hai cán bộ tòa án rời đi.

Phạm Minh Tài cầm dao uy hiếp thẩm phán T. Ảnh: VKSCC

Trong thời gian giữ hai cán bộ tòa án tại sân nhà, Tài liên tục chửi bới, xúc phạm. Cơ quan điều tra xác định Tài còn dùng tay đè bà T. ngồi xuống ghế đá, nhiều lần đánh vào vùng đầu nạn nhân. Người này cũng dùng dao chém vào bàn đá, đe dọa sẽ chém nếu hai cán bộ ra khỏi nhà.

Do lo sợ bị tấn công, hai cán bộ tòa án không dám bỏ đi. Đến khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Long Hưng đến hiện trường hai người này mới được giải thoát.

Ngay sau vụ việc, Viện KSND khu vực 3 và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ án.