Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội “Đưa hối lộ”.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh: CA

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Đến nay, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã bị khởi tố về hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”. Ảnh: CA

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (thời điểm tháng 7/2024), Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường – người quen ngoài xã hội – nhờ giúp không bị xử lý.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.