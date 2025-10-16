XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cùng đồng phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập, chống đối và khai báo quanh co

Đồng thời, công an đang làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1982, là ca sĩ – nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và một số người khác để làm rõ, vai trò liên quan. Công an cũng nhận định, Lương Bằng Quang có dấu hiệu quanh co, gây khó cho công tác điều tra.

Lương Bằng Quang cùng 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Được biết, việc điều tra hành vi của Ngân 98 và những người có liên quan được Công an TPHCM tiến hành từ nhiều tháng, xác lập chuyên án.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Mạnh - Trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Ngân 98 là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên di chuyển, sinh sống tại các khu chung cư cao cấp và sử dụng nhiều thủ đoạn để né tránh cơ quan chức năng. Khi bị triệu tập, bị can la hét, chống đối, cản trở, gây khó cho lực lượng chức năng, buộc công an phải áp dụng các biện pháp khống chế theo quy định.

Thiếu tá Mạnh cũng cho hay, quá trình theo dõi đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thậm chí là áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để theo dõi đối tượng và kết hợp các lực lượng khác nhằm phát hiện những chứng cứ mà các đối tượng che giấu, đối phó.

Ngân 98 khai quản lý hoạt động buôn bán của Công ty Zubu, còn Lương Bằng Quang phụ trách công việc bán lẻ của hộ kinh doanh Zubu Shop. Ảnh: CACC

Được biết, lực lượng trinh sát đã triệu tập Ngân 98 khi đang cùng Lương Bằng Quang di chuyển ngoài đường. Ban đầu trinh sát đã nhẹ nhàng mời về làm việc và áp dụng biện pháp nghiệp vụ thu giữ điện thoại của 2 người.

Tuy nhiên, Ngân 98 không hợp tác, liên tục la hét nên buộc trinh sát cưỡng chế đưa đi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Ngân khai báo quanh co và có thái độ không hợp tác, chống đối nhưng đến nay đã thừa nhận hành vi.

Lương Bằng Quang cũng gây khó cho cơ quan điều tra. Khi bị đưa về làm việc cùng với Ngân 98, Quang cũng quanh co. Đến nay, Ngân 98 thừa nhận chính Ngân là người quản lý buôn bán, dòng tiền của Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội) do mẹ ruột đứng tên. Còn Quang quản lý, điều hành hộ kinh doanh Zubu Shop tại đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) do Mã Tuấn Vũ đứng tên.

Lương Bằng Quang chứng kiến cảnh khám xét nhà vào tối 13/10. Ảnh: CACC

Trong ngày 13 và 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Viện KSND TPHCM tiến hành khám xét tại căn hộ của vợ chồng Quang – Ngân 98 ở phường Cát Lái.

Quá trình này, Lương Bằng Quang chứng kiến đầy đủ. Tuy nhiên, khi lực lượng công an phát hiện két sắt, đề nghị mở để phục vụ công tác điều tra, xác minh tài sản thì Lương Bằng Quang đã gây khó.

Cụ thể, Quang nói trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu. Điều tra viên yêu cầu Quang tra vân tay, phát tín hiệu hợp lệ nhưng két sắt vẫn không mở được do tay cầm ở cửa két sắt bị gãy.

Công an niêm phong, thu giữ két sắt chứa tài sản. Ảnh: CACC

Lương Bằng Quang chứng kiến cảnh mở két sắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Quang liên tục nói két sắt không có gì nhưng chính vì thái độ, lời nói đó làm cho lực lượng chức năng nghi ngờ, phải mời thợ két sắt đến hiện trường, là căn hộ cao cấp của 2 vợ chồng. Điều tra viên yêu cầu Quang hợp tác, nhập mật khẩu két sắt thì liên tục nhập sai, dẫn đến két sắt bị tự động khoá 2 lần, nên những người tại hiện trường phải chờ…

Cuối cùng Quang nhập mật khẩu thành công nhưng vẫn không mở được két sắt do có dấu hiệu bị lỗi. Trước tình thế đó, cơ quan điều tra phải niêm phong theo quy định, đưa két sắt về trụ sở để tiếp tục xử lý.

Ngày 14/10, công an tiếp tục mời Lương Bằng Quang đến trụ sở để chứng kiến việc mở két sắt. Lần này, cơ quan điều tra đã mở được và xác định bên trong có 80 sổ đỏ thể hiện quyền sở hữu của vợ chồng Quang – Ngân 98 về nhà, đất ở khắp các tỉnh, thành; 4 sổ tiết kiệm thể hiện tiền gửi tổng cộng là 3,2 tỷ đồng; 8.000 USD và một số vật chứng khác. Ngoài ra, Công an TPHCM cũng thu giữ của vợ chồng này 2 xe ô tô đắt tiền.