Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết quá trình khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai, tạm trú phường Cát Lái, TPHCM) gặp nhiều khó khăn do đối tượng không chấp hành yêu cầu làm việc.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, trinh sát Đội 6, PC03, Ngân 98 là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên di chuyển, sinh sống tại các khu chung cư cao cấp và sử dụng nhiều thủ đoạn để né tránh cơ quan chức năng. Khi bị triệu tập, bị can la hét, chống đối, cản trở lực lượng chức năng, buộc công an phải áp dụng các biện pháp khống chế theo quy định.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

PC03 xác định đây là chuyên án được Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo theo dõi, xử lý trong nhiều tháng. Quá trình điều tra bắt đầu từ đơn tố giác của người tiêu dùng sau khi sử dụng sản phẩm do Ngân 98 bán trên mạng xã hội. Các cá nhân này đã tự gửi mẫu đi kiểm nghiệm, từ đó có cơ sở gửi đơn tố cáo.

Trước đó vào tháng 5, khi xuất hiện phản ánh trên mạng về việc sản phẩm chứa chất cấm, Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TPHCM từng kiểm tra hai địa điểm kinh doanh liên quan đến thương hiệu Zubu do Ngân 98 quảng bá. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, các cơ sở này đóng cửa nên không thể lấy mẫu.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, PC03 đã tiến hành khám xét, thu giữ mẫu sản phẩm và giám định tại Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an. Kết quả cho thấy các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn công bố, bị xác định là hàng giả.

Công an thu giữ tang vật hàng hoá tại các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thuê người khác đứng tên. Ảnh: CA

Đáng chú ý, một số mẫu, bao gồm viên collagen, chứa các hoạt chất bị cấm trong thực phẩm như Sibutramine và Phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò liên quan của một số cá nhân, trong đó có Lương Bằng Quang (chồng Ngân 98, ca sĩ, nhạc sĩ, SN 1983) và bà Trần Thị Thạnh (mẹ ruột Ngân 98, SN 1972).