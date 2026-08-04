Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury (địa chỉ 95 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa) do Tuấn làm chủ.

Nguyễn Đình Tuấn bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 1.820 sản phẩm gồm quần áo, túi xách, ví, thắt lưng, giày, mắt kính... có tổng trị giá ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes...

Công an kiểm tra cửa hàng của Nguyễn Đình Tuấn. Ảnh: CACC

Theo kết luận giám định ngày 20/7 của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), toàn bộ lô hàng thu giữ tại cửa hàng TN Luxury đều là sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã chủ động tìm kiếm, đặt mua số hàng nhái nói trên từ các trang và hội nhóm chuyên kinh doanh hàng giả thương hiệu trên mạng xã hội rồi bán kiếm lời.