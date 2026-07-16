Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 27/7 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Liên quan đến vụ án, có 14 người bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA – Công ty MediUSA) bị đưa ra xét xử về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Riêng ông Nguyễn Danh Dũng (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị đưa ra xét xử về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Tô Thanh Tú ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của VKSND Tối cao (biệt phái về VKSND TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Có hơn 25 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Khoảng 20 cá nhân và tổ chức được Tòa triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

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Sản xuất hàng giả thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Cáo buộc chỉ ra rằng, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, ông Mạnh cùng đồng phạm đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn. Việc sản xuất hàng giả được thực hiện tại 2 nhà máy của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này là hơn 539 tỷ đồng, các bị cáo thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, bị cáo Mạnh và đồng phạm đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast.

Một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 304 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại về thuế cho nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Mạnh.

Việc này nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 1 tuần.