Theo tài liệu điều tra ban đầu, cháu V.V.Q. (SN 2015) là con của anh Vũ Văn Đ. và chị Nguyễn Thị G.

Sau khi bố mẹ không còn chung sống với nhau, cháu Q. được anh Đ. trực tiếp nuôi dưỡng. Từ năm 2024, cháu nghỉ học và sinh sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga (SN 1993, giáo viên một trường mầm non tư thục).

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 11/2025 đến ngày 29/5/2026, với lý do cho rằng cháu Q. thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt, Đ. và Nga đã nhốt cháu trong phòng riêng, khóa cửa.

Bị can Phạm Thúy Nga. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trong quá trình sinh sống, cháu bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian cháu Q. bị nhốt, Nga nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ.

Đến tối 29/5, sau khi mở cửa phòng, Nga tiếp tục dùng tay và chân tác động nhiều lần vào cơ thể cháu Q. Sau đó, cháu rơi vào tình trạng nguy kịch, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do các tổn thương nghiêm trọng tại tim và gan. Trên cơ thể còn có nhiều dấu vết thương tích cũ tại vùng đầu, mặt, lưng và mông, phản ánh quá trình bị bạo hành kéo dài.

Tại cơ quan điều tra, Nga đã thừa nhận hành vi đánh đập, ngược đãi cháu Q. trong thời gian dài và khai nhận việc đánh cháu vào tối 29/5 dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của Đ. và Nga đối với hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.