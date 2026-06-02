Ngày 2/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thúy Nga (SN 1993, giáo viên một trường mầm non tư thục) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ bé trai tử vong.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu V.V.Q. (SN 2015, trú phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Dù được cấp cứu, bé được xác định tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp xác minh hoàn cảnh gia đình nạn nhân. Cháu Q. là con của anh V.V.Đ., hiện sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga tại phường Cao Xanh.

Theo xác minh ban đầu, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Q. từng sống với người thân và học tại một trường tiểu học trên địa bàn. Vài năm gần đây, bé chuyển về sống cùng bố.

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 19h ngày 29/5, do bực tức việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga bị cáo buộc dùng tay đánh vào vùng mặt và cơ thể cháu bé, khiến nạn nhân bị thương dẫn đến tử vong.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

