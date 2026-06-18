Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.Y. (SN 1971, trú xã Như Quỳnh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Công an xã Như Quỳnh kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Đ.T.Y. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 27/5, Công an xã Như Quỳnh phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Đ.T.Y. tại thôn Hành Lạc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang thu hoạch số lượng lớn giá đỗ. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ một can nhựa chứa dung dịch màu trắng nghi là hóa chất dùng trong sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23 đến 26/5, Đ.T.Y. đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng giá đỗ. Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Sau khi xử lý bằng hóa chất này, toàn bộ số giá đỗ được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian trên, cơ sở của Đ.T.Y. đã sản xuất 793,383 kg giá đỗ có sử dụng chất cấm, trị giá hơn 11,9 triệu đồng.

Số giá đỗ được xác định đã sử dụng hóa chất kích thích sinh trưởng. Ảnh: CACC

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, Công an xã Như Quỳnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.