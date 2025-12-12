Trước đó, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429, thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh. Ảnh: A.T.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, Thịnh tỏ thái độ xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Trong lúc dắt xe vào chốt, đối tượng bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu một chiếc xe tải đang di chuyển tới. Rất may, Đại úy Điệp kịp thời phản xạ, tránh được va chạm nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thịnh được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để xác minh làm rõ sự việc.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý Đặng Từ Thịnh theo quy định của pháp luật.