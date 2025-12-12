Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Từ Thịnh (SN 1977; trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội). Thịnh bị điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực. Thời điểm này, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi dùng biển giả.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính đối với Thịnh. Trong quá trình dắt xe vào chốt, đối tượng xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được cán bộ chấp nhận.

Phát hiện xe tải đang đi tới, Thịnh bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp rồi đẩy ngã về phía đầu xe. Đại úy Điệp đã kịp thời phản xạ, tránh được va chạm.

Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: A.T.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thịnh được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để xác minh làm rõ sự việc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Thịnh có dấu hiệu tội phạm giết người. Hiện Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.