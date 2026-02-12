Ngày 12/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn. Cơ quan chức năng tổ chức thi hành các quyết định tố tụng, đồng thời dẫn giải bị can Vũ Như Anh đến Trại tạm giam Công an tỉnh.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Như Anh. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Vũ Như Anh (SN 1958; HKTT tại TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) thường xuyên thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, ngành.

Nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cũ (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Nhiều nội dung khiếu nại không đúng sự thật, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống và kéo dài.

Vũ Như Anh tự nhận là người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cho rằng bản thân có hiểu biết pháp luật nên có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện theo đề nghị của mình.

Khi cán bộ chuyên môn giải thích, hướng dẫn và đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, đối tượng tỏ thái độ bức xúc, có lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Thậm chí, khi cán bộ từ chối yêu cầu của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, Vũ Như Anh quay ra tố cáo cán bộ bao che tham nhũng, thiếu trình độ...

Thời gian gần đây, mỗi khi đến cơ quan nhà nước nộp đơn khiếu nại, tố cáo, Vũ Như Anh sử dụng điện thoại để ghi âm, ghi hình, sau đó đăng tải các video lên mạng xã hội với tiêu đề và nội dung mang tính quy chụp, gây hiểu nhầm, khiến một bộ phận người xem cho rằng cán bộ, cơ quan nhà nước có sai phạm hoặc bao che tham nhũng. Nhiều video được xác định có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ, cơ quan nhà nước.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.