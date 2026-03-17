Ngày 17/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có giám đốc một doanh nghiệp xăng dầu và lãnh đạo các hợp tác xã vận tải hành khách.

Theo điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, trú Hà Nội) làm giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) làm giám đốc, cùng hoạt động vận tải hành khách và sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ án. Ảnh: CA

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Dũng và bà Hương đã chỉ đạo nhân viên liên hệ Công ty TNHH Quốc Việt New do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm giám đốc để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.