Bà N.H.T., một hộ kinh doanh tại TP.HCM, cho biết đã đăng ký giấy phép hộ kinh doanh ngày 27/1, với mức doanh thu dự kiến dưới 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, khi có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng, cán bộ quản lý thuế trả lời bà rằng mức doanh thu này không thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử.

Bà T. tìm hiểu quy định và hiểu rằng hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn khi có nhu cầu. Bà T. muốn cơ quan thuế giải đáp cách hiểu này có đúng không?

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nhưng vẫn có thể đăng ký sử dụng nếu có nhu cầu. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 9 TPHCM cho biết, căn cứ khoản 3 Điều 26 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 của Quốc hội quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử:

- Người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã cho từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cơ quan thuế dẫn thêm tài liệu tuyên truyền chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Công văn số 85 của Cục Thuế. Cụ thể, quy định về hóa đơn điện tử và thời hạn khai thuế như sau:

Doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh thu trên 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: Không bắt buộc, được đăng ký nếu có nhu cầu.

Doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống: Không bắt buộc. Thời hạn kê khai 1 lần/năm (31/1 năm dương lịch tiếp theo); riêng năm 2026 kê khai 2 lần/năm (31/7/2026 và 31/1/2027). Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng/năm thì khai, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu.

Thuế cơ sở 9 TPHCM thông báo người nộp thuế biết để thực hiện đúng quy định.

Như vậy, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng, hộ kinh doanh vẫn có thể đăng ký sử dụng theo quy định của cơ quan thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.