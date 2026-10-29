Huỳnh Quốc Khánh (ở đặc khu Phú Quốc, An Giang) tập kết phế phẩm bê tông không đúng quy định, sau đó bán cho người khác để vận chuyển đi đổ, san lấp mặt bằng.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992) và Phan Minh Thìn (SN 1988, cùng trú đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty CPCKBTNT2 – Chi nhánh Suối Lớn (khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc).

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong quá trình sản xuất, Khánh cho đổ, tập kết chất thải rắn công nghiệp là phế phẩm bê tông thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên công ty. Khu vực này không có nền chống thấm, mái che và gờ chắn xung quanh; chất thải không được thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, Khánh bán số chất thải trên cho Phan Minh Thìn với giá 20.000 đồng/m³ để vận chuyển đi đổ, san lấp mặt bằng.

Thìn thuê người vận chuyển tổng cộng 1.900 tấn chất thải công nghiệp đến hai thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông và tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương để đổ thải, san lấp mặt bằng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.