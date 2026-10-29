Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng đi xuồng máy tiếp cận kho vật liệu xây dựng ven sông ở Cà Mau, rút trộm hơn 1.000 lít dầu của 7 phương tiện.

XEM CLIP:

Ngày 29/10, Công an phường Bạc Liêu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau xác minh, truy tìm nhóm 3 đối tượng đột nhập kho vật liệu xây dựng ven sông, trộm dầu từ nhiều phương tiện, máy móc.

Theo trình báo của ông Võ Thành Mơ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Hưng Bạc Liêu (xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau), vụ trộm xảy ra tại kho vật liệu xây dựng của công ty trên đường 23/8, phường Bạc Liêu.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 28/10 khi các tài xế đến nhận phương tiện để làm việc. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện bình dầu của 7 phương tiện (5 xe ben, 1 xe cuốc và 1 xe cẩu) bị cạy phá, rút hết dầu bên trong.

Trong khi đó, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng thời gian từ 0h50 đến 2h ngày 28/10 có 3 người đi xuồng máy trên sông Cà Mau - Bạc Liêu, tiếp cận khu vực bãi cát của kho vật liệu xây dựng.

Hai người mang theo các can rỗng lên bờ, trong khi người còn lại ở trên xuồng chờ sẵn. Sau khi quan sát xung quanh, 2 người này tiếp cận các phương tiện, lấy trộm dầu. Thực hiện xong, cả 3 lên xuồng máy rời khỏi hiện trường.

Vị trí các đối tượng tiếp cận kho vật liệu xây dựng. Ảnh: KL

Qua đối chiếu sổ sách, công ty xác định số dầu bị lấy trộm tại 7 phương tiện lên đến hơn 1.000 lít, tổng thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.