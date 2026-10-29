Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Sáng 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Hồ Thị Kiểng, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can tại ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiểng bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Bị can Hồ Thị Kiểng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, thông qua quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ. (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán lập phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán như thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt trong vụ việc này là hơn 17,2 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là ông T.C.H. (ngụ TPHCM). Theo điều tra, Kiểng nhận tiền của ông H. để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận.

Có trường hợp Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Với khoản tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Số tiền liên quan đến vụ việc này được xác định là hơn 17,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị của doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang được tiếp tục xác minh.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ án liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; hoặc gọi số 0949.479.697, gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, điều tra viên thụ lý vụ án, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.