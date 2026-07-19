Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên và cho biết, hai giáo viên bị khởi tố gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979 ) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều công tác tại Trường THPT Lê Trực.

"Đơn vị đang chuẩn bị nội dung để gửi thông cáo báo chí", đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu, tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Thông tin phản ánh được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Theo ông Đức, hội đồng thi và danh sách giám thị do Sở GD-ĐT thành lập, hầu hết giám thị coi thi tại điểm thi là giáo viên từ các trường khác được điều động đến. Do có con tham dự kỳ thi, ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trong kỳ thi năm nay.