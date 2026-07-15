Công an tỉnh Tuyên Quang chiều 15/7 phát đi thông tin cho biết: Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Liên quan đến vụ án trên, cách đây 2 ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Trước đó, chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên và ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.