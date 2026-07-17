Chiều 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Như vậy đến nay, liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.