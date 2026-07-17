Chiều nay, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết: Sáng 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.