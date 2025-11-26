Sáng 26/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo điều tra, năm 2012, Nguyễn Văn Hai sang Đài Loan lao động bất hợp pháp và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2023. Đến tháng 12/2024, Hai có nhu cầu quay trở lại Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp. Thời điểm này, Hai biết có nhiều người khác cũng muốn vượt biên sang Đài Loan để lao động chui.

Nguyễn Văn Hai tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Nguyễn Văn Hai sau đó liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Sẻo Phang (35 tuổi, trú tại Đài Loan), là chủ cũ của Hai, để trao đổi về việc đưa người vượt biên bằng đường biển từ Việt Nam sang Đài Loan.

Sẻo Phang giới thiệu Hai với một người Đài Loan khác tên Li Chia Hao, người sở hữu thuyền đánh cá có khả năng chở người từ Việt Nam sang Đài Loan theo đường biển.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau đó, Hai sử dụng tài khoản mạng xã hội liên hệ với Li Chia Hao để thỏa thuận việc chở người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển, với chi phí 42 vạn đài tệ mỗi người; phải đặt cọc trước 8 vạn và thanh toán đủ khi cập bờ Đài Loan.

Sau khi thống nhất với Li Chia Hao, Hai liên lạc những người quen từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, đã bị trục xuất và có nhu cầu quay trở lại. Hai thông báo mức chi phí, và những người này đồng ý. Ngoài khoản phải trả cho phía Đài Loan, mỗi người còn phải nộp cho Hai 13 vạn tệ (khoảng 101 triệu đồng) để được tổ chức vượt biên.

Đến tháng 2/2025, Li Chia Hao báo thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón người. Tại đây, Hai gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh. Hạnh có quen biết với Li Chia Hao từ trước và được thuê dùng thuyền đánh cá đưa người từ lạch biển phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) ra ngoài khơi để bàn giao cho thuyền của Li Chia Hao, với tiền công 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Li Chia Hao thông báo thuyền bị hỏng nên kế hoạch phải hoãn lại.

Đến cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao yêu cầu các lao động tập kết để chuẩn bị lên thuyền. Ngày 8/4/2025, Li Chia Hao, Hai và Hạnh tổ chức đưa 24 người vượt biên sang Đài Loan. Sau bảy ngày lênh đênh trên biển, khi đến gần vùng biển Đài Loan, thuyền neo lại để chờ ca nô vào đón.

Không thấy phương tiện tiếp nhận, thuyền do nhóm đối tượng Đài Loan điều khiển tiếp tục di chuyển vào bờ. Khi chỉ còn cách đất liền khoảng 50 km, tàu đã bị Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện và bắt giữ.

Hiện phía Đài Loan đã trục xuất 14 người về Việt Nam, còn 10 người vẫn đang lưu giữ tại Đài Loan. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.