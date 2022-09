Ngăn chặn nhiều vụ đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Giải cứu 8 người từ sòng bạc Campuchia Chiều 2/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 7 công dân Việt Nam từ Công an TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, tại Trạm kiểm soát biên phòng Long Thuận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cụ thể, 7 công dân Việt Nam gồm: Nguyễn Thanh L. (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Đức C. (ngụ Hải Dương), Lê Văn H, Nguyễn Thị T. (cùng ngụ An Giang), Nguyễn Thành L, Lê Hùng A và Đinh Văn H. (cùng ngụ Khánh Hoà). Qua điều tra, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, các lực lượng chức năng ở Campuchia đã kiểm tra, giải cứu 7 người trên khỏi công ty sòng bạc. Đáng lưu ý, có 5 trường hợp xuất cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Long Bình (An Giang), 1 đối tượng qua khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang và 1 đối tượng sử dụng hộ chiếu qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Trước đó, từ tin báo cầu cứu của gia đình em H.C.K (SN 2004, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng của vương quốc Campuchia giải cứu thành công K. khỏi một casino trên đất Campuchia. Qua điều tra, vào ngày 15/8, K. vào mạng xã hội trang "Việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tìm kiếm việc làm với mức lương ban đầu thỏa thuận là 12 triệu đồng/tháng, tại một nhà hàng giáp biên giới tỉnh Tây Ninh. Sau đó, K. đã trốn gia đình để đón xe đến Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, K. được người đàn ông tên Tuấn đón và đưa vào một nhà nghỉ ở Tây Ninh. Tiếp đó, bọn chúng đưa K. cùng 4 thanh niên khác bằng đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Campuchia.