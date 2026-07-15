Công an tỉnh Tuyên Quang mới đây phát đi thông tin về việc khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến bê bối điểm thi tại địa phương này, trước đó, 4 bị can đã bị khởi tố, gồm Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, giáo viên Nguyễn Hà Duy và 2 bị can khác.

Quay lại thời điểm đầu tháng 7, nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin về dấu hiệu bất thường trong loạt điểm 10 môn Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Cụ thể, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) phân bố tập trung tại dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Sau khi vào cuộc xác minh, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức buổi họp báo thông tin liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn. Những sự thật bên trong phòng thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang và hành vi của các đối tượng dần được hé mở.

Cụ thể, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, nhưng bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán, chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

"Động cơ, mục đích ban đầu qua các kết quả điều tra, chúng tôi xác định là vì thành tích", Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết thêm.

Đến nay, với danh sách 19 bị can bị khởi tố, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Nguyễn Hà Duy bị bắt giữ liên quan vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc cơ quan điều tra khởi tố 19 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cho thấy vụ việc đã có những căn cứ ban đầu xác định dấu hiệu của tội phạm.

Tuy nhiên, theo ông Hải, đây mới là giai đoạn điều tra nên trách nhiệm hình sự của từng bị can vẫn sẽ tiếp tục được làm rõ trên cơ sở chứng cứ thu thập được.

Đối với tội danh nêu trên, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định nhiều khung hình phạt khác nhau. Mức hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào vai trò của từng người, tính chất hành vi, động cơ phạm tội, hậu quả gây ra cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

"Không phải tất cả các bị can đều phải chịu cùng một mức án dù bị khởi tố về cùng một tội danh. Riêng đối với trường hợp Nguyễn Hà Duy, nếu kết quả điều tra chứng minh có việc vào phòng thi để hướng dẫn thí sinh làm bài theo chỉ đạo như thông tin cơ quan điều tra công bố, đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ tham gia và trách nhiệm của bị can trong vụ án.

Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ ai là người chỉ đạo, ai là người tổ chức, ai là người thực hành và vai trò của từng cá nhân trong toàn bộ quá trình xảy ra sai phạm".

Cũng theo luật sư, về phía các thí sinh, cần phân biệt rõ từng trường hợp. Nếu có căn cứ chứng minh thí sinh biết, thống nhất hoặc cùng tham gia hành vi gian lận sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của quy chế thi và các quy định pháp luật có liên quan. Ngược lại, nếu việc can thiệp được thực hiện hoàn toàn từ phía cán bộ làm nhiệm vụ mà thí sinh không biết, không tham gia không thể đánh đồng trách nhiệm và cần có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các em.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất trong vụ án này không chỉ là xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm mà còn phải làm rõ toàn bộ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sai phạm để ngăn chặn việc tái diễn. Một kỳ thi quốc gia chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng trung thực và công bằng. Việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi sẽ góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với hệ thống giáo dục và tính nghiêm minh của pháp luật", luật sư Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.