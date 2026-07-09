Chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan chức năng đã xác định được động cơ trong vụ việc.

Theo đó, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan điều tra đã xác định, tại hội đồng thi, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia.

"Động cơ, mục đích ban đầu qua các kết quả điều tra, chúng tôi xác định là vì thành tích", Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết thêm.

Cũng theo vị Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Trần Thị Thu Hằng là Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngoài bà Hằng, trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm coi thi, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, sáng 1/7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ số liệu thống kê, cơ quan chức năng phát hiện các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm số cao ở nhiều môn, nhất là môn Toán.

Trong đó, riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Các điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở một số số báo danh khác, trong đó chỉ có 3 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang đạt điểm 10 môn Toán.

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo cho biết, qua rà soát, bộ nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.