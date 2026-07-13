Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài bà Hằng, công an trước đó khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi) là giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là Thư ký điểm coi thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính. Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin, bà Trần Thị Thu Hằng là Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi nhưng bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán, chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của bị can Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm coi thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.