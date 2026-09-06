Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Nhựt Linh (SN 1981), Trần Thanh Qui (SN 1999), Danh Thái (SN 2006), D.N.Q. (SN 2010) và Tr.H.Đ. (SN 2010), cùng cư trú trên địa bàn xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 61, 63 và 80 qua địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thường nhắm vào người đi đường, điều khiển mô tô áp sát rồi nhanh chóng cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thủ đoạn liều lĩnh này không chỉ khiến người bị hại mất tài sản mà còn tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Nhiều nạn nhân bị mất thăng bằng, ngã xuống đường, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra khiến người dân lưu thông trên những tuyến quốc lộ này không khỏi lo lắng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tiếp nhận, xác minh thông tin tố giác của người dân để truy tìm nhóm gây án.

Qua rà soát, lực lượng công an khoanh vùng được nhóm đối tượng nghi vấn và xác định các vụ cướp giật có sự chuẩn bị từ trước. Nhóm này có sự tính toán, nghiên cứu địa bàn, chuẩn bị phương tiện và thực hiện hành vi với tính chất liều lĩnh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát bắt giữ 5 đối tượng Linh, Qui, Thái, D.N.Q. và Tr.H.Đ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ. Địa bàn gây án được xác định tại các xã Bình An, Châu Thành, Giồng Riềng và Long Thạnh.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan.