Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra Hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T. (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Thông) làm chủ và Hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A. (SN 1971, ngụ xã Bình Sơn) làm chủ.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất gạo giả nhãn hiệu ST25 - Ảnh: Công an cung cấp

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của cả hai cơ sở đang sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu ST25 để đưa ra thị trường tại nhiều tỉnh thành.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã niêm phong, tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang bao bì nhãn hiệu ST25, nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Tổng giá trị số tang vật ước tính gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, chủ hai hộ kinh doanh không cung cấp được tài liệu chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu ST25, đồng thời thừa nhận mua gạo giá rẻ, đóng gói giả nhãn hiệu này để bán ra nhiều tỉnh thành, hưởng lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, nhãn hiệu gạo ST25 đã được pháp luật bảo hộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.