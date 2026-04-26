Ngày 26/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" xảy ra tại xã Xuân Quang ngày 30/10/2025.

Trong đó, ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động; ông Đàm Quốc Huy, Giám sát trưởng công trình bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an thông báo Quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Quá trình tổ chức thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động, đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Hậu quả, khoảng 10h30 ngày 30/10/2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh H.V.H. (SN 1989) tử vong.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.