Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 4 cá nhân liên quan hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (xã Chân Mộng) là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn - những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5-4 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2025, Giám đốc trung tâm Vũ Doanh Nam bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập chứng từ khống từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện và nguồn nuôi dưỡng tự nguyện để chiếm đoạt hơn 679 triệu đồng, sử dụng trái quy định.

Cơ quan công an bắt tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. (Ảnh: CACC)

Với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, mỗi học sinh được hỗ trợ 1,872 triệu đồng/tháng phục vụ sinh hoạt, học tập.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2024 đến nay, Hiệu trưởng Trần Thu Đông cùng kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa đã nâng khống chi phí thực phẩm, lập chứng từ khống thông qua hoạt động trải nghiệm để chiếm đoạt hơn 1,03 tỷ đồng.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh. Cùng ngày, Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại quyền lợi của những người yếu thế, gây bức xúc dư luận và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.