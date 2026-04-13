Ngày 12/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (62 tuổi, trú tỉnh Sơn La) để điều tra về tội ''Gây rối trật tự công cộng''.

Bị can Hoàng Xuân Khoát. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 2/3, ông Khoát đến Cụm 10 Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ.

Trong quá trình làm việc, lợi dụng việc được tiếp cận hồ sơ, ông Khoát đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ô tô cá nhân, sau đó khóa cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Dù được cán bộ nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý nhưng người này không chấp hành.

Ông Hoàng Xuân Khoát đỗ ô tô chắn ngang cổng trụ sở Cụm 10 Trạm CSGT Tân Lạc.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, ông Khoát điều khiển ô tô Mercedes đỗ chắn ngang cổng đơn vị, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Sự việc kéo dài đến khoảng 17h15 mới kết thúc.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can đã xâm phạm hoạt động của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.