Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Ngọc Hoàng (tên gọi Cu Way, SN 2000, trú Khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, Võ Ngọc Hoàng cùng nhóm bạn ngồi ăn uống tại quán V Beer (số 15 Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà).

Đối tượng Võ Ngọc Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Tại quán, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai nam thanh niên ngồi bàn bên. Hai người này sau đó rời quán. Đến khoảng 22h40, Hoàng gọi em trai là V.N.H. đến chở về. H. lái ô tô màu đen BKS 74A-35X.XX dừng trước quán, Hoàng lên xe và ngồi vào ghế lái.

Cùng lúc đó, hai thanh niên có mâu thuẫn trước đó quay lại quán, trên tay cầm dao, lớn tiếng chửi bới và đi vào trong quán tìm Hoàng. Thấy vậy, Hoàng nổ máy, lùi xe để quay đầu hướng về phía cửa quán.

Khi phát hiện hai thanh niên cùng một số nhân viên quán đang đứng trên vỉa hè trước quán V Beer, Hoàng lập tức điều khiển ô tô lao thẳng, tông trực diện vào nhóm người này. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong, làm bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Võ Ngọc Hoàng.