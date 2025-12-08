XEM CLIP:

Ngày 8/12, nguồn tin của VietNamNet xác nhận Công an tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo Công an phường Nam Đông Hà và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ ô tô lao lên vỉa hè khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 22h43 tối qua (7/12), ô tô biển số 74A-350XX do V.N.H. (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) điều khiển, lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (khu phố 3).

Sau khi tông vào nhóm người, chiếc ô tô bị lật nghiêng trước quán nhậu. Ảnh: CTV

Theo clip ghi lại sự việc, khi đến trước một quán nhậu, chiếc xe lùi lại rồi bất ngờ lao lên vỉa hè bên trái, tông vào nhóm người đang đứng phía trước.

Cú va chạm khiến 3 người bị thương, ô tô lật nghiêng. Tài xế sau đó mở cửa thoát ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết trước thời điểm xảy ra va chạm đã xuất hiện mâu thuẫn, cãi vã tại khu vực này.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.