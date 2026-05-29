Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Anh (SN 1980, ở phường Tương Mai) mức án 16 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng năm 1989, bà Trần Thị L. (SN 1954, là mẹ đẻ của Hoàng Anh) chung sống như vợ chồng với ông Lương Văn T. (SN 1950) và cùng chăm sóc, nuôi dạy Hoàng Anh.

Quá trình chung sống, Hoàng Anh thường xuyên bỏ học, không nghe theo sự quản lý, giáo dục của mẹ và bố dượng. Bị cáo nhiều lần phải ngồi tù.

Cụ thể, ngày 26/6/2008, Hoàng Anh bị TAND quận Đống Đa (cũ) xử phạt 28 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 14/11/2022, anh ta bị TAND TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) xử phạt 2 năm 9 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 2/7/2015, Hoàng Anh bị TAND huyện Nhà Bè, TPHCM (cũ) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 24 tháng.

Tháng 1/2019, bà L. qua đời. Do trong quá trình sinh sống phát sinh nhiều mâu thuẫn, Hoàng Anh nảy sinh ý định sẽ giết ông T. để trả thù.

Nổ súng giết cha dượng

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Anh đặt mua của người không quen biết 1 khẩu súng Colt 45 (loại súng quân dụng, có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn) và 1 quả lựu đạn với giá 4 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng Anh mang súng về phòng trọ ở phố Đông Thiên (phường Vĩnh Tuy) để bắn thử nhưng bị cướp cò, làm nổ 1 viên đạn. Khẩu súng cùng 3 viên đạn còn lại và quả lựu đạn trên được Hoàng Anh cất giấu tại phòng trọ.

Khoảng 14h30 ngày 13/12/2025, với mục đích giết ông T., Hoàng Anh cất giấu khẩu súng vào trong người rồi điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, đi đến nhà cha dượng ở ngõ Gốc Đề, phường Tương Mai.

Khi đến nơi, Hoàng Anh ngồi trên xe máy cách cửa nhà ông T. khoảng 2,7m. Thấy cha dượng mở cửa cuốn, Hoàng Anh chĩa súng về phía ông T. và bắn 2 phát.

Phát súng thứ nhất không trúng, làm ông T. hoảng sợ, bỏ chạy vào trong nhà, nấp sau tủ. Phát thứ hai thì bị kẹt đạn không nổ. Sau đó, Hoàng Anh cất súng vào trong người rồi phóng xe bỏ chạy.

Bị cáo điều khiển xe máy về nhà chị gái cùng mẹ khác cha là Phi Thị Ánh P. (ở phường Tương Mai) và kể lại cho chị biết sự việc trên. Chị P. khuyên Hoàng Anh ra đầu thú nhưng bị cáo không nghe và bỏ đi.

Ngày 13/12/2025, ông T. có đơn trình báo sự việc trên đến Công an phường Tương Mai. Trên cơ sở đơn trình báo và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18/12/2025, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Anh để điều tra về tội Giết người.

Đối với kẻ đã bán súng và lựu đạn cho Hoàng Anh, bị cáo khai không rõ họ tên, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, người bị hại là ông T. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.