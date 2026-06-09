Đà Nẵng:

Ngày 9/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Ánh (SN 1989) và Võ Ngọc Thuận (SN 1987, cùng trú xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng), để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa 7/6, anh L.Q.T. (SN 2001, trú xã Việt An, Đà Nẵng) cùng anh H.V.B. (SN 2001) đến dự một đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc, anh H.V.B. xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương. Trong quá trình xô xát, nhiều người tham gia đuổi đánh anh B.

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thành Anh

Phát hiện sự việc liên quan đến anh B., anh L.Q.T. chạy đến khu vực xảy ra mâu thuẫn thì bị một nhóm người vây đánh, gây thương tích. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng đến khoảng 4h ngày 8/6 thì tử vong.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp VKSND khu vực 7, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và triệu tập những người liên quan.

Bước đầu, Quang, Ánh và Thuận thừa nhận có tham gia tấn công anh L.Q.T. trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Hiện, cơ quan công an đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người và các trường hợp liên quan.