Ngày 25/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Phước Thắng (TPHCM) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Dương Minh (49 tuổi, trú phường Vũng Tàu) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bị can Minh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ điều dưỡng bị ông Minh hành hung. Ảnh cắt từ camera bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 7/10, đội ngũ y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (vào viện từ 30/9) trong tình trạng có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở nên đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách đã nỗ lực cấp cứu khoảng 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không khả quan.

Lúc này, ca trực mời thân nhân bệnh nhân vào để giải thích tình trạng, diễn biến bệnh nhưng không có người nhà nên phải gọi điện.

Đến 21h36 cùng ngày, Nguyễn Dương Minh là người nhà bệnh nhân vào lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ ê kíp trực dù cho các y, bác sĩ chưa kịp giải thích.

Tại đây, trong lúc điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân, Minh bất ngờ dùng tay đánh 4 cái vào đầu điều dưỡng và tiếp tục chửi mắng, xúc phạm nhân viên y tế.

Sự việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn tinh thần, phải tạm ngừng công việc và được đưa sang khoa Ngoại tổng hợp để điều trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã có mặt, đưa Minh về trụ sở làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau đó có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo quy định pháp luật.