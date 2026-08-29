Ngày 29/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Giang, trú xã Hòn Đất, để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra, bà Đ.K.H., 60 tuổi, sống cùng Giang và cháu nội tại ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất. Các con gái của bà đã lập gia đình, sống riêng.

Tháng 1, bà H. bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, đi lại khó khăn và phải nằm trên giường. Từ đó, Giang là người trực tiếp chăm sóc mẹ.

Khoảng 20h10 ngày 23/8, sau khi uống rượu, Giang vào phòng vệ sinh, thay quần áo cho mẹ. Trong lúc này, anh ta bực tức vì phải chăm sóc bà trong thời gian dài, nảy sinh ý định giết mẹ để không phải tiếp tục chăm sóc.

Giang dùng tay bóp cổ bà H. đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó, Giang báo cho các chị rằng mẹ đã chết nhưng không nói mình đã bóp cổ bà. Khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự, mọi người nghi ngờ về cái chết của bà H. và đến Công an xã Hòn Đất trình báo.

Trưa 24/8, Giang đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Vụ án đang được điều tra.