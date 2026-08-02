Theo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 1/8 đã cùng Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kitrat Phanphet tới Chonburi để giám sát quá trình điều tra vụ giết người khiến 2 du khách Nga và một gia đình 3 người thiệt mạng.

"Chúng không chỉ sát hại người nước ngoài mà còn cướp đi sinh mạng của 3 công dân Thái Lan. Vụ án đã ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của đất nước. Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các du khách Nga và lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân", ông Anutin cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: PBS

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng vụ án là hành vi cá nhân, không phản ánh tình hình an ninh chung tại Thái Lan. Ngoài ra, ông Anutin cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra và kiểm tra, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ trở thành nơi che giấu hoặc xảy ra các vụ trọng án.

"Đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa đất nước chúng tôi không an toàn. Đó là hành động của những kẻ xấu", ông Anutin nói.

Khi được hỏi về khả năng áp dụng án tử hình với các nghi phạm, Thủ tướng Anutin nói quyết định cuối cùng thuộc về tòa án.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 nghi phạm Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) vào ngày 31/7 ở tỉnh Sa Kaeo. Các đối tượng này là những kẻ đã sát hại 2 du khách người Nga là Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi) để cướp xe máy.

Sau khi đưa 2 nghi phạm tới khu vực chôn xác các nạn nhân người Nga, cảnh sát đã phát hiện thêm thi thể của một gia đình 3 người, gồm cha, mẹ và con gái. Từ lời khai của Thana, cảnh sát đã bắt giữ thêm 2 phạm khác là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong. Nhóm người này thừa nhận đã sát hại gia đình này với động cơ cướp tài sản.