Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Hà Duy về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất khi Công an Tuyên Quang vào cuộc điều tra dấu hiệu sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Hà Duy (áo kẻ). Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, ngay sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu bất thường liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi và công bố kết quả, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).